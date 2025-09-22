Угнетает иммунитет: почему пить алкоголь во время болезни опасно для жизни

Употребление алкогольных напитков во время простуды, гриппа или коронавируса опасно. Оно может усугубить течение недуга, рассказал RT врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

Алкоголь угнетает иммунитет. Он уменьшает способность организма сопротивляться недугам и бактериям, считает врач.

Процедура восстановления затягивается, а риск возникновения осложнения увеличивается. Также спиртное провоцирует обезвоживание. Во время его употребления организм покидают витамины и микроэлементы, нужные для регенерации тканей и стабильной работы иммунитета, отметил Исаев.

Также важно понимать, что употребление алкоголя вместе с медикаментами — рискованное занятие. Не проводились исследования для всех видов антибиотиков и алкоголя. Нельзя точно знать о том, насколько они совместимы. Наоборот, имеющаяся информация говорит о том, что мешать их нельзя, добавил нарколог.

Спиртные напитки уменьшают эффективность антибиотика. Они мешают его связыванию с необходимыми белками. Также они замедляют процедуру выведения продуктов распада.

