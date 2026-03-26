Уединение полезно, а одиночество разрушает: врач разъяснила, как понять разницу

Кратковременное уединение помогает восстановиться, но изоляция разрушает психику и личность, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Важно четко различать одиночество и уединение. Конструктивное добровольное уединение полезно всем для психической перезагрузки, глубокой рефлексии и творчества. Это осознанный выбор на короткое время для восстановления внутреннего ресурса», — сказала Крашкина.

Она добавила, что патологическая изоляция, когда человек вынужденно или из страха избегает контактов, разрушительна. Она неполезна психике.

«Социальные связи — базовая биологическая потребность человека, заложенная эволюционно для выживания вида. Полная изоляция ведет к необратимой деградации личности», — предупредила специалист.

26 марта отмечается День одиночества. Эта дата посвящена осознанию одиночества для человека в современном мире.

