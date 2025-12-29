Удар по глотке: фармаколог рассказал о болезнях из-за холодного спиртного

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что любые холодные напитки, в том числе и спиртное, могут вызвать простуду и боль в горле, сообщает Life.ru .

«Чем мы охлаждаемся, когда очень жарко? Слизистая нашего организма пытается согреть тот объем холодной жидкости, который поступает. Конечно, удар принимает глотка. И чем больше мы пьем холодного, тем быстрее снижается местный иммунитет. Это приводит к его ослаблению, и появляются возможности для микроорганизмов, потому что защитная система становится открытой», — сказал эксперт.

По его словам, чем больше холодной жидкости попадает в организм, тем быстрее падает местный иммунитет, а микроорганизмы в носоглотке дают о себе знать. После ссужения сосудов от холода кровь отливает от головы, а организм не сразу может среагировать на проникновение микробов.

При этом привыкший к холодным напиткам человек может и не пострадать, а вот попадание их в глотку впервые может закончиться ангиной.

