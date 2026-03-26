Ученые выяснили, что холод опаснее жары для сердца

сегодня в 19:00

Низкие температуры повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний сильнее, чем жара. Оптимальной для сердца оказалась температура около 23 градусов, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Исследование, опубликованное в AJPC, охватило данные по 819 регионам США, что составляет около 80% взрослого населения страны. Ученые определили температурный диапазон, при котором риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний минимален, — примерно 23 градуса.

Отклонение как в сторону похолодания, так и в сторону жары повышает вероятность осложнений. При этом холод оказывает более выраженное негативное влияние на сердце и сосуды.

По оценкам исследователей, низкие температуры ежегодно связаны примерно с 40000 дополнительными смертями от сердечно-сосудистых причин. Для сравнения, воздействие жары приводит примерно к 2000 таким случаям в год.

Специалисты объясняют вред холода спазмом сосудов, усилением воспалительных процессов и повышенной нагрузкой на сердечную мышцу. Эксперты подчеркивают необходимость учитывать погодные факторы при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.