Ученые смогли объективно продиагностировать паранойю у россиян

В России исследователи научились находить в мозге человека нейронные сети, отвечающие за появление симптомов паранойи. Их удалось выявить благодаря функциональному МРТ-исследованию, участниками которого стали 60 пациентов с депрессивным расстройством, сообщает газета «Известия» .

По словам научного сотрудника Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) Семена Куркина, сегодня подобные болезни диагностируют путем специальных опросников. Однако такая практика порой дает необъективный результат.

Куркин отметил, что новое открытие поможет с большей точностью определять заболевания по данным МРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии).

«Когда мы во время ответов заглядываем в мозг человека, мы более объективно судим о его состоянии по различным маркерам, которые подтверждают наши выводы», — объяснил эксперт.

Нейронные сети включают в себя взаимодействие между разными участками мозга. Исследователи находят связь между ними путем получения сигнала из каждой зоны и математической обработки. Такие сведения дают возможность отличить здорового человека от больного.