Ученые рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды

Россиянам посоветовали есть фрукты на завтрак и в перерывах между приемами пищи

Ученые считают, что древние люди употребляли в основном фрукты, поэтому человеческий организм так хорошо их принимает. Также в фруктах содержится большое количество витаминов и минералов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Фрукты не так полезны после сытного обеда или завтрака, говорится в статье. Перевариваясь вместе с тяжелой пищей, они начинают бродить и закисать, после человек получает неприятные ощущения и вздутие живота. Поэтому лучше всего подождать несколько часов после основного приема пищи и уже тогда полакомиться фруктами.

Самое подходящее время для фруктов — это завтрак и перерывы между едой. В таких случаях организм получит от фруктов максимально количество полезных веществ. Более того, если покушать фрукты и выпить стакан воды через 15-20 минут после пробуждения, то это даже может помочь снизить вес. То же правило распространяется и на ягоды.

Однако стоит помнить, что ученые не советуют есть после ужина и перед сном бананы и авокадо — они считаются тяжелыми для пищеварения. Такие фрукты хороши с утра, в обед или на полдник.

Фрукты также советуется употреблять именно в свежем виде — так от них больше пользы для организма. Вместе с тем фрукты следует кушать умеренно и не переедать.