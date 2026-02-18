Ученые: отказ от еды ночью улучшает работу сердечно-сосудистой системы

Американские ученые установили, что продление ночного периода воздержания от пищи хорошо влияет на сердечную функцию и обменные процессы, даже если общая калорийность питания остается неизменной, сообщает «Царьград» .

В ходе семинедельного исследования 39 добровольцев с избыточной массой тела были разделены на две категории. Участники из первой группы придерживались своего обычного графика питания с перерывом в 11–13 часов ночью, тогда как во второй группе этот интервал был увеличен до 13–16 часов за счет прекращения приемов пищи как минимум за три часа до сна.

Результаты исследования показали, что у соблюдавших «правило трех часов» ночное артериальное давление снизилось на 3,5%, а частота сердечных сокращений — на 5%. Также было отмечено улучшение реакции поджелудочной железы на глюкозу, что уменьшает вероятность сбоев в углеводном обмене.

«Синхронизация периода голодания с естественными циклами сна помогает улучшить согласованность работы сердца, обмена веществ и сна», — отметила доцент Даниэла Гримальди.

Почти 90% испытуемых четко следовали предложенному режиму, что показывает возможность использования данной стратегии в качестве несложной и доступной меры профилактики, альтернативной лекарственным средствам. Прошлые исследования подтвердили, что у людей, систематически принимающих пищу поздно вечером (менее чем за час до сна), повышенное давление и проблемы со сном встречаются чаще по сравнению с теми, кто завершает ужин за 2–3 часа до ночного отдыха.

Согласно информации Американской кардиологической ассоциации, даже умеренное ночное снижение давления на 10–20% коррелирует со существенно более низким риском развития инфаркта и инсульта.

