Ученые НИКИ детства разработали и зарегистрировали приложение «АллергоМеню»

Научные сотрудники НИКИ детства создали и зарегистрировали мобильное приложение «АллергоМеню» для детей с пищевой аллергией и их родителей. Оно помогает вести дневник питания и составлять полноценный рацион с учетом ограничений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Приложение «АллергоМеню» помогает семьям выстраивать питание детей с пищевой аллергией. Строгая диета с исключением аллергенов — ключевой метод лечения, однако неконтролируемый отказ от продуктов может привести к дефициту питательных веществ, задержке физического и психомоторного развития ребенка.

Алгоритм рассчитывает суточную потребность в энергии на основе основного обмена и коэффициента физической активности пациента. Система формирует меню без причинно-значимых аллергенов, учитывает риск перекрестных аллергических реакций и автоматически подбирает замену исключенным продуктам. Это помогает сохранять баланс рациона, снижать риск дефицита питательных веществ и поддерживать нормальные темпы развития ребенка.

Данные дневника можно выгрузить в виде структурированного отчета и предоставить аллергологу на приеме для коррекции терапии. В отличие от стандартных трекеров питания, сервис разработан профильными врачами и учеными института с учетом педиатрических норм и предусматривает клинически обоснованную компенсацию исключенных продуктов.

«Приложение «АллергоМеню» создано именно для того, чтобы диета оставалась не только безопасной с точки зрения аллергенов, но и полноценной с точки зрения питания. Это цифровой помощник, встроенный в реальную клиническую работу», — отметила директор НИКИ детства Нисо Джумаевна Одинаева.

Авторы программы — доктор медицинских наук, профессор Н. Д. Одинаева, доктор технических наук Н. М. Портнов, доктор медицинских наук, профессор Е. И. Кондратьева, кандидат медицинских наук Т. Ю. Максимычева, Е. С. Никонова и кандидат медицинских наук, доцент В. В. Шадрина.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.