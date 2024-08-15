Ученые МФТИ в Долгопрудном научили нейросеть выписывать больничные листы

Специалисты Московского физико-технического института завершают работу над созданием приложения — помощника врача. AI-помощник MeMo: Meeting Moments, распознавая голос доктора, ведет запись приема и заполняет медицинскую документацию — личную карту пациента, направления к специалистам или рецепт.

Предложенное студентами физтех-школы физики и исследований имени Ландау, а также кафедры БФК МФТИ решение позволит более чем на треть сократить время, которое врач тратит на непрофильные задачи. Также использование автоматизации на 20% увеличит количество пациентов, которых врач принимает за рабочий день.

«По статистике, до 40% времени приема пациента врач тратит на ведение отчетности, что негативно сказывается на качестве оказываемых медицинских услуг. Внимание врача сфокусировано не на пациенте, приемы задерживаются, образуются очереди. Мы хотим изменить правила игры, по которым сейчас врачи вынуждены проводить медицинские осмотры и консультации, позволив специалистам не отвлекаться от пациентов. Вести медицинскую карту будут алгоритмы», — рассказала один из разработчиков Мария Протопопова.

Авторы проекта уточняют — автоматизация приема никак не нарушит нормы врачебной тайны.

До конца августа 2024 года команда проекта планирует завершить работу над локальной версией приложения и проведет пилотное тестирование в одной из московских частных клиник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.