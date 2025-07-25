Ученые анонсировали первую в мире мужскую противозачаточную таблетку

Ученые из США и Британии разработали первую в мире мужскую противозачаточную таблетку. Она уже прошла клинические испытания и доказала эффективность, сообщает Mash .

Таблетку анонсировали под рабочим названием YCT-529. По словам исследователей, она блокирует выработку сперматозоидов, при этом не снижает либидо. Все испытания препарат прошел успешно.

Ученые утверждают, что таблетка не оказывает заметного влияния на частоту сердечных сокращений, на показатели крови, на настроение, а также она обладает отличной переносимостью.

Прогнозируется, что YCT-529 станет одной из самых продаваемых таблеток в мире. Таблетку уже сейчас называют прорывом. Отмечается, что эффект препарата полностью обратим через шесть недель после приема.

Ранее стало известно, что в Бельгии могут уничтожить партию презервативов из США на 10 млн долларов. Такая же судьба ждет множество противозачаточных таблеток.