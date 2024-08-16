Учащиеся Каширы познакомились с работой хирургов в больнице округа

В хирургическом корпусе Каширской больницы состоялась экскурсия для старшеклассников школы № 3, которые с учебного года начнут обучение в профильном медицинском классе. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экскурсия началась со встречи школьников с главным врачом Каширской больницы Юрием Володиным. Он рассказал учащимся о значимости профессии врача, о требованиях, предъявляемых к медицинским работникам, и о сложностях, с которыми могут столкнуться молодые специалисты на своем карьерном пути. Володин отметил, что это первое подобное мероприятие в больнице, и подчеркнул важность подобных встреч для формирования у школьников представления о медицинской профессии.

После встречи с главным врачом практикующий хирург и заместитель главного врача по хирургической работе Михаил Сизов провел для школьников экскурсию по хирургическому корпусу. Он познакомил их с современными методами проведения операций, рассказал об истории развития хирургии, а также о том, как изменились подходы к оказанию медицинской помощи с течением времени. Особое внимание Михаил Сизов уделил практическим аспектам работы хирургов, что вызвало живой интерес у будущих медиков.

Старшеклассники, которым предстоит обучение в профильном медицинском классе, выразили благодарность врачам за предоставленную возможность познакомиться с работой больницы. Десятиклассница Екатерина Полякова поделилась своими впечатлениями от экскурсии, отметив, что мероприятие оказалось для нее очень полезным и помогло окончательно утвердиться в выборе будущей профессии.

Директор школы № 3 Оксана Агольцова подчеркнула важность создания медицинского класса для решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения. Она отметила, что новый учебный год для этих старшеклассников будет насыщен изучением профильных предметов, таких как химия и биология, а также элективными курсами и лекциями преподавателей медицинского вуза. Кроме того, учащиеся получат возможность освоить практические навыки на базе Каширской больницы, что станет важным этапом их подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Экскурсия в Каширской больнице стала первым шагом на пути профессионального становления будущих медиков. Она не только позволила школьникам ближе познакомиться с выбранной профессией, но и дала представление о том, что их ждет в будущем, какие навыки и знания они должны будут приобрести, чтобы стать успешными специалистами в области медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.