«Уборка» клеточного мусора: как продлить жизнь на пару лет в домашних условиях

Терапевт Тен: криотерапия и закаливания продлевают жизнь человека на 2-3 года

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что существует способ продлить жизнь на несколько лет. Закаливание и криотерапия способны увеличить продолжительность жизни на 2-3 года, улучшить состояние организма и замедлить процессы старения, сообщает Life.ru .

Специалист отметила, что в 2022 году Nature Aging опубликовало исследование об этом. Экстремально низкие температуры запускают в организме защитные механизмы, которые начинают активно бороться и вырабатывать устойчивость к воспалениям и стрессу.

Например, за счет холодных обливаний в день по 2-3 минуты можно помочь организму в увеличении выработки норадреналина, который улучшает когнитивные функции и подавляет хронические воспаления, являющиеся ключевым элементом старения.

Эксперт добавила, что при криотерапии в температуре около -110 градусов начинается активная выработка «белка долголетия» (FOXO3), защищающего ДНК от повреждений.

«Исследование 2022 года Nature Aging показало, что регулярное закаливание снижает биологический возраст на 2-3 года за счет активации митохондрий и аутофагии („уборки“ клеточного мусора)», — заключила Тен.