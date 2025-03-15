У звезды «Брата-2» Сухорукова выявили опасные проблемы с сердцем

У российского актера театра и кино Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. У звезды «Брата-2» серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщает SHOT .

1 марта 73-летнего народного артиста России экстренно госпитализировали. У Сухорукова внезапно пошла кровь из носа. Врачи провели ему операцию по коронарному шунтированию. Врачи утверждают, что своевременный вызов скорой помощи позволил избежать серьезных последствий.

После хирургического вмешательства врачи обнаружили у артиста серьезные повреждения сосудов, что может привести к инсульту. Сейчас Сухоруков проходит курс лечения в стационаре для минимизации рисков. После завершения курса ему будет предписана строгая диета.

Виктор Сухоруков получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Брат» и «Брат-2», «Золотой век», «Бедный, бедный Павел», «Остров», «Не хлебом единым», «В стиле jazz», «Уик-энд» и др. Всего на счету актера около 120 ролей в кино.