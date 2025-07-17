У российской пенсионерки удалили родинку размером с четверть лица

В отделение челюстно-лицевой хирургии ставропольской клинической больницы скорой медицинской помощи обратилась женщина 68 лет, которая показала им большую родинку на левой стороне лица. Родинка у нее была с рождения, но в последнее время начала болеть, чесаться и увеличиваться в размерах. В итоге медики приняли решение прооперировать пенсионерку, сообщает «Победа 26» .

Врачи тщательно осмотрели пациентку и решили, что родинку нужно удалить из-за опасности перерождения образования в злокачественное и ухудшения состояния женщины. Хирурги отделения челюстно-лицевой хирургии успешно провели операцию и избавили пациентку от гигантского пигментного невуса, который доставлял ей дискомфорт и был размером с четверть ее лица.

Непростую операцию провел руководитель отделения челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Христофорандо. Сложность заключалась в том, что родимое пятно занимало почти половину левой стороны лица пациентки, и важно было сохранить как естественное выражение лица, так и его внешний вид.

В итоге родинку удалось удалить и заменить ее кожей женщины, взятой с шеи, предплечья и области возле уха. Результат операции порадовал всех — пересаженные участки кожи хорошо прижились, а шрамы зажили наилучшим образом.