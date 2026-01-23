У 18-летнего россиянина растворились зубы после двух недель на энергетиках

сегодня в 12:56

У 18-летнего нижегородца растворились зубы после двух недель на энергетиках

В Нижнем Новгороде 18-летний парень практически полностью лишился зубной эмали после двухнедельного употребления тонизирующих напитков. Ситуация оказалась настолько запущенной, что врачам пришлось удалять нервы на его передних верхних зубах, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на представителя Минздрава Нижегородской области Алексея Никонова.

Фото - © ПОМЦ ФМБА России

Как пояснила стоматолог-терапевт ПОМЦ ФМБА России Полина Овчаренко, сочетание огромных доз сахара и агрессивных кислот в напитках критически повысило кислотность слюны пациента. Это спровоцировало стремительное разрушение эмали и образование кариеса.

В итоге молодому нижегородцу удалили нервы и провели глубокую чистку, чтобы избавить зубы от плотного коричневого налета. Форму зубов восстанавливали с помощью пломбировочных материалов.

Медики предупреждают, что бесконтрольное употребление энергетиков ведет к необратимым последствиям для организма. Чтобы минимизировать вред, стоматолог-терапевт Овчаренко рекомендовала пить подобные напитки исключительно через трубочку, чтобы уменьшить контакт кислоты с зубами, а после каждого употребления тщательно полоскать рот простой водой.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.