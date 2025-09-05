Турецкий Минздрав контролирует случаи отравления бактериями Vibrio у россиян

Министерство здравоохранения Турции внимательно следит за ситуацией с возможными заражениями бактериями Vibrio среди российских туристов, о которых сообщалось ранее. Об этом стало известно агентству РИА Новости .

В ведомстве отметили, что держат под контролем все инфекционные заболевания, представляющие угрозу общественному здоровью, включая те, что вызваны бактериями Vibrio.

Турецкие власти опровергли распространившиеся в Сети сообщения о каких-либо отклонениях в пробах морской воды и заявили, что в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания, связанного с данными бактериями.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово подхватывают странную бактерию на пляжах. Если у человека иммунная система не справляется с нагрузками, бактерия проникает внутрь и провоцирует сепсис. Особенно опасен вирус для детей.