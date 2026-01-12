Цены на фармакологию растут, а доходы нет: как справляются россияне

Россияне в 2025 году пересмотрели свое отношение к аптечным тратам и стали чаще экономить на лекарствах. Граждане приобретали препараты по акциям и выбирали более выгодные предложения. Все из-за роста цен и падения доходов, сообщает газета «Известия» .

По словам Дарьи Соловьевой, гендиректора компании Points Health, которая проводила исследование, такая ситуация сложилась на фоне роста цен на фармакологию и падения реальных доходов граждан. В том числе расширился и выбор доступных аналогов.

«Также повышается прозрачность рынка, когда человек за считаные секунды может сверить цены между несколькими сетями или онлайн-витринами», — заявила Соловьева.

Ранее расследование SHOT ПРОВЕРКИ о работе одного из подмосковных производителей биологически активных добавок привлекло внимание к проблемам, существующим в данной отрасли. Медицинские и фармацевтические эксперты выражают обеспокоенность тем, что подобные компании работают практически без контроля и ответственности, что может представлять серьезную угрозу для здоровья потребителей.

