Центр охраны материнства и детства Подмосковья открыл кратковременный стационар

Стационар кратковременного пребывания заработал в сентябре 2026 года в детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства. Дети с неосложненными травмами могут пройти обследование и лечение за два–четыре часа и вернуться домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новый стационар открыли на базе травматологического отделения Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Здесь принимают детей с неосложненными переломами рук и ног, резаными ранами и другими повреждениями мягких тканей, которые не требуют длительного наблюдения или сложной операции.

Врачи проводят необходимые обследования: рентген, УЗИ, МРТ, лабораторные анализы. Затем выполняют лечебные манипуляции, в том числе накладывают гипс и проводят первичную хирургическую обработку ран. При отсутствии осложнений ребенка выписывают домой. Весь цикл занимает от двух до четырех часов.

«Ребенок получает лечение, а семья возвращается к привычному ритму жизни уже в день обращения. Это современный подход к педиатрической травматологии, где время и комфорт пациента стоят на первом месте», — отметил главный врач МОЦОМД, главный внештатный детский травматолог Минздрава Московской области Александр Григорьев.

Пропускная способность нового стационара — около 80 человек в месяц. Формат помогает разгрузить основной стационар, ускорить помощь при типовых травмах и сосредоточить ресурсы на сложных случаях.

С начала 2026 года отделение травматологии и ортопедии под руководством А. А. Федорова вылечило и выписало 1606 детей. Почти всем провели операции. С сентября по 22 октября помощь в отделении получили и были выписаны 335 пациентов в возрасте от 1 до 17 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.