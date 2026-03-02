Центр крови проведет в Подмосковье 13 донорских акций в марте

Московский областной центр крови проведет в марте 13 выездных донорских акций в городах Подмосковья. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00, в ряде округов требуется предварительная запись, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты посетят Королев, Балашиху, Лобню, Электросталь, Дубну, Долгопрудный, Пущино, Чехов, Луховицы, Реутов, Жуковский и Белоозерский. Большинство акций пройдет без предварительной записи.

Запись потребуется в нескольких городах. В Лобне она откроется 2 марта на сайте, также будет доступен чат для доноров. В Дубне запись по телефону +7 (496) 217-04-00 (доб. 0787) начинается за три дня до акции. В Электростали регистрация на сайте стартует 5 марта, в Долгопрудном — 10 марта. Актуальный график размещен на платформе донорского движения Подмосковья.

«Уважаемые доноры, приглашаем вас присоединиться к донорскому движению и подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья. Каждая донация дарит шанс на жизнь тем, кто остро нуждается в переливании крови», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Донорам выплатят денежную компенсацию на питание в размере 1106 руб., выдадут справку для освобождения от работы в день сдачи крови и предоставят дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Для участия необходимо быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний к донации и взять с собой оригинал паспорта, СНИЛС и временную регистрацию при отсутствии постоянной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.