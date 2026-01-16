Центр крови проведет донорскую акцию в Коломне 22 января

Жители и гости Коломны смогут сдать кровь 22 января в Конькобежном центре «Коломна» по адресу: Набережная реки Коломенки, дом 7. Запись на участие откроется 19 января на сайте центра крови.

Для доноров городского округа создан телеграм-канал Donormo.Коломна, где можно узнавать об акциях, делиться впечатлениями и обсуждать вопросы донорства. Также доступны другие онлайн-сообщества для доноров.

Заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин отметил, что такие акции позволяют жителям Подмосковья стать донорами в своем городе и помочь нуждающимся.

Сдать кровь могут граждане старше 18 лет при наличии оригинала паспорта, СНИЛС и временной регистрации (если нет постоянной). Доноры получат компенсацию 1106 рублей на питание, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.