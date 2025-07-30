Центр крови проведет 12 выездных донорских акций в городах Подмосковья в августе

В августе Московский областной центр крови проведет 12 выездных донорских акций в городах Подмосковья. Специалисты посетят Дубну, Люберцы, Мытищи, Электросталь, Талдом, Домодедово, Балашиху, Жуковский, Можайск, Шатуру, Солнечногорск. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Предварительная запись не требуется, за исключением:

«Благодаря таким выездным акциям жители области имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в города присутствия учреждений службы крови. Ваша кровь может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней», — отмечает заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Сдать кровь возможно, при наличии с собой оригинала паспорта, СНИЛС, временной регистрации в любом субъекте РФ (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте), если вам уже есть 18 лет и у вас нет противопоказаний. Доноры получат денежную компенсацию 1052 ₽ на питание и справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Следите за графиком выездных акций на онлайн-портале «Доноры Подмосковья» и в Telegram-канале центра крови. Вы можете поделиться этой информацией с друзьями и близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.