Центр крови Подмосковья выпустил книгу «Родные люди, Родная кровь»

Московский областной центр крови выпустил электронную книгу «Родные люди, Родная кровь». В ней доноры поделились тем, как сдача крови изменила их жизнь, помогла близким, рассказали о семейной традиции донорства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Проект «Родные люди, родная кровь», центр крови реализует в рамках движения «Доноры Подмосковья». Его начало было положено в Год семьи.

«Ежедневно к нам в центр приходят люди, чтобы подарить свою кровь и ее компоненты нуждающимся. Это доноры самых разных профессий, целые семейные династии. Их всех объединяет одна цель — дарить шанс на драгоценную жизнь тем, кто в беде. В книге «Родные люди, Родная кровь» мы собрали все самое сокровенное, доброе, семейное. Истории наших участников вдохновят многих из вас на добрые дела, зажгут в сердцах добрый огонь», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Она добавила, что всех героев книги ждут памятные сюрпризы. Книгу можно скачать бесплатно в pdf или читать онлайн на сайте.

Московский областной центр крови ждет новые истории о том, как донорство крови объединяет ваши семьи и помогает преодолевать любые трудности. Историю можно отправить на сайте или связаться через комментарии, личные сообщения ВКонтакте.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.