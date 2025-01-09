Центр крови Подмосковья проводит конкурс с призами на лучший детский рисунок

Новогодний конкурс для январских доноров с призами «Давайте верить в чудеса-2025» на лучший детский рисунок продолжается в Московском областном центре крови. Его итоги объявят 14 января. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Конкурс стартовал в преддверии Нового года в социальных сетях центра крови. Чтобы стать его участником, нужно сдать кровь в Московском областном центре крови, его обособленных подразделениях или на выездной донорской акции, быть подписанным на Telegram или VK центра крови Подмосковья и отправить туда рисунок своего ребенка.

«Допускается участие маленьких братишек, сестренок, племянников или племянниц — как они представляют и понимают, кто такой донор крови. Авторы лучших рисунков получат пригласительные на одну из культурных площадок столицы. Рисунки юных художников украсят стены центра крови», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Она пожелала всем участникам успехов и вдохновения. Победители будут объявлены 14 января, в день Старого Нового года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.