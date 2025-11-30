Целуйтесь на здоровье: медики выявили пользу слюнообмена

Врачи рассказали, что поцелуи — своеобразная «прививка» для иммунной системы, они повышают иммунитет, снижают риск сердечных болезней и защищают от кариеса, сообщает SHOT .

Специалисты выявили пользу слюнообмена для всего организма человека.

Во время поцелуя организм знакомится с новыми бактериями, а также тренируется вырабатывать против них защиту. Еще это «фитнес» для лица. У человека в поцелуе участвуют около 30 мышц, что подтягивает кожу и замедляет процесс появления морщин.

Кроме того, учащенное сердцебиение в процессе и глубокое дыхание — хорошая кардионагрузка.

Как рассказал доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев, во время поцелуев у людей активно выделяется слюна, создающая во рту здоровую среду. Она смывает вредные остатки еды, укрепляет эмаль и борется с бактериями, а значит еще и защищает от кариеса.

