Три новых ФАПа открыли в Шаховской по народной программе «Единой России»

В городском округе Шаховская открылись три новых ФАПа по народной программе «Единой России». Эти современные медицинские учреждения были построены в селе Ивашково и в деревнях Дор и Дубранивка. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Елены Шишелиной.

Каждый из ФАПов имеет площадь 200 кв. метров и спроектирован с учетом актуальных стандартов и требований, что делает их максимально удобными и функциональными.

Новейшие фельдшерско-акушерские пункты рассчитаны на 36 посещений в смену. Внутри каждого ФАПа предусмотрены специализированные кабинеты для врачей, смотровая комната, процедурный кабинет, прививочный кабинет, стерилизационная комната и палата для кратковременного пребывания пациентов.

Особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения. В ФАПах предусмотрены пониженные бордюры и специальные входные группы.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Елена Шишелина рассказала о значимости открытия новых ФАПов.

«Это не просто медицинские учреждения. Это создание надежной системы медицинского обслуживания, которая будет работать на благо жителей деревень и близлежащих населенных пунктов. Открытие таких объектов — важный шаг в развитии социальной инфраструктуры, который будет способствовать повышению качества жизни местных жителей и созданию комфортных условий для получения необходимой помощи», — отметила Шишелина.

Народная программа партии «Единая Россия» была разработана на основе предложений и пожеланий самих жителей. В рамках этой программы планируется дальнейшее развитие и модернизация медицинских учреждений, что позволит улучшить качество медицинского обслуживания в отдаленных районах.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.