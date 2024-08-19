Три новых автомобиля закупили для нужд Лобненской больницы

В больницу городского округа Лобня по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закуплены три новых легковых машины марки «Лада Гранта». Автомобили предназначены для обслуживания неотложных вызовов, выездов мобильных врачебных бригад и доставки тяжелых пациентов на гемодиализ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь в автопарке Лобненской больницы насчитывается 18 машин.

Новые автомобили выйдут на линию в ближайшее время после оформления документов, постановки на учет и получения номеров.

Специалисты больницы оказывают медицинскую помощь не только жителям Лобни, но и жителям поселка совхоза «Останкино», села Озерецкое, ЖК «Мечта».

Увеличение количества автомобилей позволит врачам быстрее добираться до тех, кому нужна медицинская помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.