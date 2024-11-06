Три новые машины скорой помощи поступили в Солнечногорск

Автопарк подстанции скорой помощи в Солнечногорске пополнился тремя новыми машинами. Их передал медикам губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Автомобили на базе отечественной марки «ГАЗель NEXT» оснащены современным оборудованием для реанимации: системой искусственной вентиляции легких, электрокардиографами с возможностью дистанционной передачи ЭКГ на кардиопульт и дефибрилляторами.

«Здесь есть все для экстренной медицинской помощи», — отметил старший фельдшер подстанции скорой помощи в Солнечногорске Андрей Волошин.

Транспортные средства также оборудованы системами обеззараживания воздуха, климат-контроля и ГЛОНАСС.

Два автомобиля будут работать в Солнечногорске, а третий в поселке Алабушево. Они выйдут на линию в ближайшее время.

«Мы видим огромную поддержку системы здравоохранения округа в лице губернатора, правительства Московской области. Это и постройка новых медицинских учреждений, и приобретение современного оборудования и машин скорой помощи, и меры социального обеспечения для врачей, которые расширяются с каждым годом. Благодаря этому растет и качество услуг для наших жителей», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Всего губернатор передал 77 автомобилей скорой помощи для подстанций Подмосковья. Планируется, что порядка 80 автомобилей закупят и в 2025 году.

Ранее, в 2023 году, в Солнечногорске открыли современную подстанцию скорой помощи. Она обслуживает около 150 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.