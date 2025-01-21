Травматологи Подмосковья вернули возможность ходить 97-летней женщине

В Видновскую больницу поступила 97-летняя женщина с жалобой на острую боль в левом тазобедренном суставе. Проведенная диагностика выявила у пациентки закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости со смещением, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты отмечают, что такая травма опасна в любом возрасте, так как на фоне болей пациенты становятся малоподвижными, а это повышает риски развития застойной пневмонии и тромбоза вен нижних конечностей, что может привести к летальному исходу. Как выяснилось, в данном случае женщина упала в душевой, поскользнувшись на мокром полу.

«Ситуация пациентки осложнялась сопутствующими заболеваниями — атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и перенесенными ранее инсультами. Мы предложили женщине провести операцию, обозначив возможные риски, на что та, посоветовавшись с родственниками, согласилась. Ей был произведен погружной остеосинтез левой бедренной кости. Мы поставили перед собой задачу успеть сделать все за 30 минут, чтобы минимизировать интра- и послеоперационные риски. Благодаря сплоченной работе операционной бригады и малоинвазивному методу вмешательства, кровопотеря была минимальной. Уже на следующий день пациентка была активизирована в пределах постели, а через два дня самостоятельно передвигалась с помощью ходунков», — рассказал врач-травматолог Джемал Узоян.

После проведенного вмешательства пациентка прошла курс физиотерапии и занималась дыхательной гимнастикой. На данный момент она чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение. Через несколько месяцев она сможет вернуться к привычной жизни и ходить самостоятельно без ходунков или костылей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.