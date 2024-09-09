Травматолог Подмосковья рассказал, почему нельзя падать на прямые руки

12-летний житель Подмосковья получил сложный перелом лучевой кости, приземлившись на прямые руки. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ребенок поступил в стационар в состоянии средней тяжести. Отмечался отек, деформация области лучевого сустава, снижение чувствительности пальцев кисти. По экстренным показаниям ребенку проведено хирургическое вмешательство: устранили смещение отломков лучевой кости, зафиксировали их стержнями», — прокомментировал кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

Сейчас маленький пациент чувствует себя удовлетворительно. Его ожидает реабилитация, а после полного восстановления кости — повторная операция для удаления металлических фиксаторов.

«При прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму. Если приземляетесь на ноги, то мягкое сгибание колен уменьшит удар. Если и на руки, то их тоже нужно смягчить, немного согнув в локте. Это позволит амортизировать удар», — добавил травматолог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.