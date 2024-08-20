Травматолог Подмосковья дала советы по выбору письменного стола для школьника

День знаний не за горами и многие уже готовятся к новому учебному году. О том, как подобрать письменный стол, сохранив осанку и зрение ребенка, рассказала заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) Наталья Григорьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Письменный стол для ежедневного выполнения домашнего задания должен быть не только красивым и подходить под интерьер комнаты школьника, но и быть правильным. Стол школьника должен быть не менее 1 метра в длину. Ребенок должен чувствовать себя комфортно и иметь достаточно пространства для работы за столом», — сказала Григорьева.

Столешница рабочего стола должна быть на одном уровне с солнечным сплетением. Из этого следует, что ноги ребенка должны стоять на полу под прямым углом, а его локти свободно касаться столешницы. Для ног под столом должно быть свободное пространство не менее 0,5 кв. метров. Стопы школьника должны стоять ровно на полу и только на полу.

«При долгом сидении ребенок начинает «горбиться», что впоследствии может вызвать нарушение осанки. Небольшой наклон письменной поверхности поможет правильно распределить нагрузку на позвоночник. В идеале стол должен позволять фиксировать угол наклона крышки в нескольких положениях. В зависимости от того, чем занят ваш ребенок, нужно менять и положение столешницы: примерно 20° для чтения, примерно 10° для письма и от 0° до 5° для рисования, лепки или других ручных работ. Дорогие родители, вам необходимо понять, что структурные ортопедические заболевания не появляются при неправильном положении ребенка сидя, а при имеющейся патологии важно не идти на поводу у деформации и необходимо поддерживать правильную позицию», — добавила Григорьева.

Любой прекрасный стол хорош в паре с хорошим стулом, считает травматолог. Они должны соответствовать друг другу и росту ребенка. При выборе стула важно обратить внимание на то, что стул должен иметь поддержку поясничного отдела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.