Травматолог МОЦОМД рассказал, как избежать травм во время зимних развлечений

Заведующий кабинетом неотложной травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Дмитрий Мишура советует соблюдать простые правила, чтобы избежать неприятностей в период зимних развлечений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При катании на санках выбирайте безопасные склоны без препятствий, таких как деревья или камни. Убедитесь, что спуск не выходит на проезжую часть. Дети должны кататься под присмотром взрослых. Для лыжников важно правильно подобрать экипировку: ботинки должны быть удобными, а крепления — отрегулированы. Перед выходом на трассу разомнитесь, чтобы избежать растяжений. Начинающим лучше избегать крутых склонов и кататься в специально оборудованных зонах», — отметил специалист центра Мишура.

Также он обратил внимание, что не нужно забывать и о защите: шлем, наколенники и налокотники помогут снизить риск травм. Погодные условия играют важную роль. При сильном ветре, тумане или ледяном покрытии лучше отложить катание до более благоприятного времени. (Температура воздуха не должна быть ниже -15 градусов по Цельсию).

«Если вы новичок, не стоит сразу выбирать сложные трассы. Начните с пологих склонов и простых маршрутов. Катайтесь в комфортном темпе, избегайте гонок и соревнований, если чувствуете себя неуверенно», — заключил доктор Мишура.

Если травма все-таки произошла, важно правильно действовать. Необходимо обеспечить пострадавшему покой. При ушибах следует использовать холодный компресс. В случае подозрения на серьезное повреждение: перелом, растяжение немедленно обращаться за медицинской помощью. Необходимо помнить, что безопасность является залогом хорошего настроения и здоровья!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.