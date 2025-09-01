Трамп: компании должны раскрыть данные об эффективности препаратов от COVID-19

Президент США Дональд Трамп призвал фармацевтические компании раскрыть данные об эффективности их препаратов от коронавируса. По его словам, люди должны знать правду, сообщает РИА Новости .

Республиканец написал в своей соцсети Truth Social, что некоторые люди считают лекарства от COVID-19 чудом медицины, спасшим миллионы жизни. Но есть те, кто не согласен с этим утверждением.

По его словам, фармкомпаниям нужно обосновать, в чем заключается успех их препаратов от коронавируса. Он отметил, что многие производители лекарств до сих пор не представили эти данные широкой публике.

Так, например, Трамп заявил, что ознакомился с материалами от Pfizer и других фирм, которые показали ему «великолепные цифры и результаты, но не показывают их другим».

«Я хочу, чтобы они представили их CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний — ред.) и людям прямо сейчас и прояснили этот бардак — так или иначе», — сказал американский президент.

Он отметил, что нужно прояснить эту ситуацию раз и навсегда, чтобы прекратить возникшие споры.

Ранее стало известно, что в РФ растет число случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус». Их насчитывается 384.