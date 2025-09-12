Тошнота и отрыжка: почему не стоит наедаться на ночь

Диетолог: обильный прием пищи перед сном может вызывать тошноту и отрыжку

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что слишком плотный ужин вреден для организма и может привести к утренней слабости и тошноте, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Одна из самых частых (причин — ред.) — обильный прием пищи, особенно тяжелой: шашлыков, жирного мяса, алкоголя», — сказала доктор.

По ее словам, если сразу после приема пищи отправляться в постель, пищеварительная система не сможет полноценно обработать поступившие продукты. Не до конца переваренная еда начинает процесс гниения, что оказывает негативное воздействие на организм, приводя к его интоксикации. Печень и почки также подвергаются повышенной нагрузке.

Кроме того, чрезмерное употребление пищи, в особенности жирных сортов мяса с острыми приправами и кисловатыми подливами, стимулирует усиленную секрецию желудочного сока.

В условиях наполненного желудка, особенно в лежачем положении, существует риск обратного движения содержимого в пищевод, что является симптомом гастроэзофагеального рефлюкса. Это вызывает раздражение слизистой оболочки и может вызывать тошноту, отрыжку и ощущение дискомфорта во вкусе.