Только скорая: петербуржцам рассказали, что делать при обморожениях

В отделении термических поражений НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе оказывают помощь как пациентам с ожогами, так и пострадавшим от обморожений. Это обусловлено схожим механизмом повреждения тканей, при котором в обоих случаях развивается некроз, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Руководит отделением профессор и доктор медицинских наук Евгений Зиновьев. Он акцентировал внимание на том, что первоочередная задача при ожогах и обморожениях — устранение воздействия травмирующего фактора.

«Обморожение возникает из-за нарушения кровотока, поэтому главное правило — максимально удобные и теплые обувь и одежда и запрет на употребление алкоголя на морозе», — отметил он.

При сильном обморожении необходимо не только согреть пострадавшего, но и предотвратить отмирание тканей. Это требует профессиональной медицинской помощи, поэтому незамедлительный вызов скорой помощи крайне важен.

Для восстановления кровоснабжения и предотвращения некроза тканей используются теплоизолирующие повязки в сочетании с медикаментозной терапией. Применяются вазоактивные препараты, расширяющие кровоток и предотвращающие повреждение сосудистой стенки, такие как сосудорасширяющие лекарства, спазмолитики, никотиновая кислота, антиагреганты и антикоагулянты. Данный комплекс мер может быть реализован только врачами в условиях хирургического стационара и не предназначен для самостоятельного применения, подчеркнул Зиновьев.

До приезда скорой помощи рекомендуется согревать пораженный участок тела, но исключено использование снега или массажа. Также недопустимо подносить отмороженные конечности к открытому огню или обогревательным приборам. Оптимальный вариант — теплая (не горячая) вода.

Зачастую в отделение термических поражений попадают люди, оказавшиеся в беспомощном состоянии на морозе, которым не была оказана своевременная помощь. Зиновьев призвал жителей Санкт-Петербурга не оставаться равнодушными.

«Нельзя проходить мимо лежащего на морозе человека. Может быть, у него инфаркт, инсульт или его избили. Человек не должен оставаться на морозе, он не может оценить свое состояние. Если он лежит, нужно вызвать скорую помощь, полицию. Не проходите мимо!» — обратился он к горожанам.

Заведующий отделом термических поражений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе также отметил, что чаще всего обморожения получают люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, поскольку они теряют способность адекватно оценивать ситуацию, долго находятся на морозе и на начальном этапе не чувствуют его.

