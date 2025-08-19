«Только дефицит калорий»: врач рассказала о правильном похудении

Диетолог Королева: «Оземпик» может быть опасен для здоровья

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что модный препарат «Оземпик» действительно помогает похудеть, но может быть опасен для здоровья, по-настоящему работает только осознанный дефицит калорий, то есть отказ от употребления вредной и жирной пищи, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Человек при приеме таких препаратов получает меньше полезных веществ, которые необходимы для работы и когнитивной, и сердечно-сосудистой, и других систем организма», — объяснила доктор.

По ее словам, снижать вес можно только естественным путем: когда организм с едой получает меньше энергии, чем он сам затрачивает в сутки на двигательную активность, работу пищеварения, мозга и сердечно-сосудистой системы.

Перед началом похудения диетолог посоветовала обязательно пройти обследование: у организма могут быть скрытые проблемы, которые приводят к избытку веса.