Терапевт научила россиян быстро поднимать низкое давление

Терапевт Полина Орлова рассказала, как быстро и эффективно справиться с головной болью, вызванной низким давлением, и повысить его, пишет «ФедералПресс» .

Многие сталкиваются с проблемой резкого падения давления, но не знают, как справиться с гипотонией — низким давлением. Это состояние может быть вызвано различными факторами, такими как физиологические особенности организма, наследственность или даже уровень физической активности. Например, у людей с дисфункцией надпочечников часто наблюдается пониженная температура тела и гипотония.

Низкое давление может проявляться из-за патологических состояний сердца, сосудов, эндокринной системы, травм и инфекций. Одним из вариантов низкого давления является ортостатическая гипотензия, которая проявляется как временное снижение давления при изменении положения тела. Медикаментозная гипотензия может быть вызвана приемом некоторых лекарств, влияющих на давление, например, препаратов для расслабления мышц. Симптомы низкого давления включают головокружение, шум в ушах, потемнение в глазах и другие проявления.

Орлова поделилась практичными советами по улучшению самочувствия при низком давлении. Она предложила 10 способов, как быстро и легко повысить давление:

пить кофе утром, так как кофеин способствует повышению давления. Однако не стоит употреблять более двух чашек кофе в день;

следить за рационом и употреблять пищу, богатую солями;

пить больше воды, так как обезвоживание может снижать давление;

практиковать физические упражнения, чтобы улучшить кровообращение;

избегать длительного нахождения в одной позе, делать перерывы для разминки;

принимать контрастные ванны для стимуляции кровообращения;

использовать ароматерапию с эфирными маслами, способствующими повышению давления;

соблюдать режим сна и отдыха, избегать переутомления;

избегать стрессов и практиковать релаксацию;

посещать врача для профилактических осмотров и консультаций.

Зеленый чай, такой как улун или жасмин, содержит больше кофеина, чем кофе, но не вредит сердцу. Гранатовый сок считается природным БАДом и рекомендуется при сердечных заболеваниях, так как он разжижает кровь. Соленая еда, например, огурцы, рыба, семечки, способствует задержанию воды в организме, что может повысить артериальное давление. Контрастный душ также полезен для сердца.