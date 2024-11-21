Терапевт из Иркутской области приобрела жилье в Щелкове по соципотеке

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило врачу из Иркутской области приобрести собственное жилье в Подмосковье. Квартиру она выбрала в городском округе Щелково. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Последние годы из общего 28-летнего стажа Надежда Николаева работает участковым терапевтом в ГБУЗ МО «Щелковская больница». По словам обладательницы сертификата, о медицине она мечтала с детства.

«Обращаются с самыми различными заболеваниями — ОРВИ, гипертония, артрозы, нервные расстройства. Всем стараемся помочь, подобрать лучшие пути лечения», — делится она.

Надежда с дочерью жили в съемной квартире. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, она решила подать документы. Теперь врачу предстоит заняться ремонтом в собственной «двушке».

«Мы выбрали квартиру на вторичном рынке. Сейчас вывозим старую мебель. Будем полностью менять полы, обои», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.