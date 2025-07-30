Терапевт Химок участвует в конкурсе «Подмосковный врач»

В борьбу за звание лучших в 19 номинациях вступили 232 врача. Участники ответят на теоретические вопросы, продемонстрируют практические навыки и пройдут этап собеседования с экспертным советом.

«Премия правительства Московской области «Подмосковный врач» — знаковое мероприятие. В этом году конкурс проходит по 19 основным профилям. Из года в год меняются критерии оценок конкурсантов. Учитываются такие показатели, как стаж, квалификация и заслуги специалистов. Лучшие из лучших в своих направлениях будут определены по итогам двух этапов испытаний. Они не только получат высокое звание, но и денежную премию», — рассказал заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Константин Соболев.

Первый этап — тестирование — терапевт из Химок Марина Кцоева уже прошла. Впереди — ситуационные задачи и собеседование с комиссией.

Марина Кцоева работает в в поликлинике № 1 в Химках уже 13 лет, общий врачебный стаж — более 40 лет. До этого врач трудилась в Белгородской области.

«Конкурс «Подмосковный врач» — это отличный стимул для профессионального роста и признания заслуг наших специалистов. Желаю удачи Марине! Представлять город в этом конкурсе — это большая честь и ответственность», — сказала депутат Надежда Смирнова.

Конкурс проводится по инициативе регионального министерства здравоохранения уже четвертый год подряд. Победители будут объявлены после прохождения всех этапов и станут обладателями почётного звания «Подмосковный врач — 2025», а также 300 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.