Таблетка вместо спортзала: в России может появиться новый способ накачать мышцы

В России могут создать таблетку с эффектом физической нагрузки, которая зменит поход в спортивный зал, сообщает РИА Новости .

Как рассказал директор Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила, во время сокращения мышцы выделяют особые вещества — миокины, которые запускают в организме различные процессы. Ученые задумались над тем, можно ли воспроизвести этот механизм фармакологически.

Лила уточнил, что такое средство могло бы называться «физическая нагрузка» и при его приеме в организме должны активироваться все процессы, которые появляются во время тренировок.

Ранее доцент кафедры дерматовенерологии имени Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Татьяна Гайдина развеяла миф о том, что можно похудеть, поставив укол в «точку аппетита» на ухе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.