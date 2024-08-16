Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения СМИ о болезни отца
Сын продюсера Алибасова: у отца нет болезней, он чувствует себя хорошо
Фото - © Андрей Дегтярёв / Фотобанк Лори
Сын музыканта Бари Алибасова опроверг сообщения СМИ об ухудшении здоровья отца, сообщает ТАСС.
У продюсера нет инсульта. Алибасов ничем не болеет и, более того, чувствует себя хорошо, отметил сын музыканта.
До этого СМИ сообщали, что музыканту грозят деменция и инсульт. Ему якобы поставили диагноз церебральный атеросклероз.
Ранее у Алибасова диагностировали нарушение речи после инсульта. В июне ему было трудно говорить и двигаться.