Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения СМИ о болезни отца

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Сын продюсера Алибасова: у отца нет болезней, он чувствует себя хорошо

У продюсера нет инсульта. Алибасов ничем не болеет и, более того, чувствует себя хорошо, отметил сын музыканта.

До этого СМИ сообщали, что музыканту грозят деменция и инсульт. Ему якобы поставили диагноз церебральный атеросклероз.

Ранее у Алибасова диагностировали нарушение речи после инсульта. В июне ему было трудно говорить и двигаться.