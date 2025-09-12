Свыше 970 «целевиков» от больниц Подмосковья поступили в медвузы в 2025 году

В Московской области абитуриенты, планирующие обучение в медицинском вузе, могут заключить договор на целевое обучение с одной из медорганизаций региона и Минздравом МО. После окончания учебы молодой специалист выходит на работу в медучреждение, с которым был заключен такой договор, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Целевое обучение позволяет в перспективе обеспечить подмосковные учреждения здравоохранения медицинскими кадрами, поскольку после завершения учебы молодые медики выходят на работу в наши больницы и поликлиники. В этом году 973 «целевика» поступили в медицинские вузы от медорганизаций Подмосковья, из них 622 — по программам специалитета и 351 — в ординатуру», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Из поступивших по договору на целевое обучение в ординатуру — 151 начали учебу в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, 10 — в НИКИ детства, 6 — в МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского. Также Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России, в том числе с Сеченовским и Пироговским университетами, Российским университетом медицины, Рязанским и Тверским государственными медицинскими университетами, Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и другими.

Возможность заключить договор на целевое обучение есть и у студентов Московского областного медколледжа. Сделать это могут обучающиеся 1–4 курсов. Также студенты-участники получают от медучреждения стипендию во время обучения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.