Свыше 9 тыс пациентов принял Дмитровский эндокринологический центр с апреля

При обращении в центр на приеме у специалистов пациенты, помимо консультаций и составления плана лечения, могут получить направление на УЗИ-диагностику и другие исследования при наличии показаний, а при необходимости направление на сосудистые реконструирующие операции или на стационарное лечение. Помимо этого, в центре работает школа сахарного диабета и кабинет диабетической стопы.

«С момента открытия в нашем эндокринологическом центре мы успели наладить все внутренние рабочие процессы и даже немного расширить функционал. С 1 октября для наших пациентов стали доступны телемедицинские консультации. Записать на такую консультацию может врач из любой больницы Подмосковья», — рассказала заведующая эндокринологическим центром, врач-эндокринолог Ольга Данилина.

В кабинете диабетической стопы ведет прием врач-хирург-подолог, который оценивает состояние пациента и учит правильной обработке язв, а также уходу за диабетической стопой. Специалист уже провел 580 консультаций. В школе сахарного диабета врачи проводят обучение принципам правильного питания, подсчету углеводов, коррекции доз инсулина, технике проведения инъекций и правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови. Обучение прошли 855 человек. Всего же за 7 месяцев своей работы центр принял 9 263 пациента.

«Важно отметить, что центр активно взаимодействует с эндокринологическими центрами, созданными на базе Видновской больницы и МОНИКИ. В рамках этого взаимодействия осуществляются консультации специалистов по вопросам лечения пациентов и при необходимости госпитализация пациентов в один из центров» — рассказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.