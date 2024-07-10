Свыше 837 тыс детей прошли профосмотры в Подмосковье с января

В Московской области проводятся профилактические осмотры детей в определенные возрастные периоды. Такие профосмотры позволяют уточнить группу здоровья, а также выявить различные патологии, заболевания, риски их развития и другое, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для удобства работающих родителей, проверить здоровье своих детей они могут не только в поликлинике, но и, например, в детском саду. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения и только с начала года медицинские осмотры в поликлиниках и школах прошли уже более 830 тыс. детей, а получить результаты родители могут в цифровом формате, в личном кабинете регпортала госуслуг», — сказала Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Для сравнения за аналогичный период прошлого года профосмотры прошли на 106 тыс. детей меньше. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.