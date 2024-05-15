Свыше 830 медицинских сестер Ленинского округа отметили профессиональный праздник

«Свыше 620 медсестер работают в самом крупном медучреждении нашего округа — Видновской клинической больнице. 183 представительницы этого профиля — в коллективе перинатального центра и около 30 — трудятся в Видновской стоматологии. Ваш профессионализм, чуткость, забота не менее важны для улучшения самочувствия пациентов, чем мастерство врачей. Спасибо за ваш труд!», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе также добавили, что дольше всех в системе здравоохранения муниципалитета работает Анастасия Ивановна Еплова — старшая медсестра гинекологического отделения Видновского перинатального центр. В этом году исполнится 45 лет, как она трудится в данном учреждении. Еще один опытный сотрудник ВПЦ — Елена Геннадьевна Чиркова в 1982 году начинала медсестрой палаты новорожденных, была старшей медсестрой отделения анестезиологии-реанимации, а сегодня — медсестра-анестезист. По 40 лет в Ленинском округе работают стерилизационная медсестра стоматологической поликлиники Ирина Ивановна Соколова и медсестра амбулатории поселка Развилка Мария Васильевна Кучерова, которая в этом году отметила свой 80-летний юбилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.