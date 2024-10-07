Свыше 800 жителей Химок поучаствовали в масштабной медицинской акции

Программа обследования включала лабораторные экспресс-тесты, флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, ЭКГ, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа, и другие процедуры. Параллельно жители могли пройти диспансеризацию, а также вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

«Онкология является одной из острейших проблем в современном обществе. Рост и количество заболеваемости ей заставляет нас уделять повышенное внимание этой проблеме. Данная акция, которую проводят по инициативе Министерства здравоохранения Московской области позволяет провести необходимые обследования для химчан, выявить на ранней стадии диагноз и, если понадобится, сразу же отправить на лечение», — сказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

В торжественной части мероприятия почетными грамотами отметили медицинских работников онкологической службы. Награждение провел телеведущий, спортивный комментатор, заслуженный журналист Российской Федерации Дмитрий Губерниев.

Кроме того, юных химчан развлекали веселые аниматоры. Юные посетители могли принять участие в развивающих играх и мастер-классах.

«Онкоскрининг — это важнейший инструмент в борьбе с онкологическими заболеваниями. Раннее выявление рака многократно увеличивает шансы на полное излечение. Именно поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы такие акции проходили регулярно и были доступны каждому жителю. Здоровые жители — это здоровый город! Мы делаем все возможное, чтобы химчане получали качественную медицинскую помощь и заботились о своем здоровье», — рассказала заведующая поликлиникой № 7, муниципальный депутат Ирина Спирина.

Врачи напомнили о необходимости регулярного прохождения комплекса исследований, направленных на раннее выявление рака. Это позволит вовремя начать лечение, что значительно повышает шансы на успешное выздоровление. Данный праздник был приурочен к месячнику одного из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин — раку молочной железы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.