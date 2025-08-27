Свыше 700 единиц медоборудования получат перинатальные центры Подмосковья в 2025 году

Современное медицинское оборудование продолжает поступать в медицинские организации Московской области, в том числе в учреждения родовспоможения. В этом году в Московский областной, Видновский, Щелковский, Коломенский, Наро-Фоминский перинатальные центры, Московский областной центр охраны материнства и детства, а также Московский областной НИИ акушерства и гинекологии поступят 705 единиц медтехники. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Подмосковье предлагает будущим мамам одну из лучших систем родовспоможения в стране. Мы поддерживаем высокий уровень благодаря профессионализму медицинских работников и современному оснащению центров. Только в этом году в шесть ведущих центров материнства и детства уже поступило 612 единиц техники, до конца года поставим еще 93. На эти цели направлено более 718 млн рублей. Перинатальные центры региона востребованы не только жительницами Подмосковья, но и женщинами из других регионов и даже стран — многие возвращаются к нам за рождением второго и третьего ребенка», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В числе поступившей техники — аппараты ИВЛ для новорожденных, УЗИ, операционные столы, видеоэндоскопические стойки и другие аппараты, необходимые для спасения и лечения новорожденных, в том числе рожденных с экстремально низкой массой тела, беременных и рожениц. Отметим, что в Московской области активно реализуются федеральный проект «Охрана материнства и детства», нацпроект «Семья», благодаря которым строятся новые родовспомогательные учреждения, а также оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.