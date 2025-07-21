Свыше 70 литров крови сдали жители Королева в рамках акции «Спасибо, донор»

Жителей Королев приглашаются принять участие в благотворительной акции по сдаче крови — «Спасибо, донор!», организуемой Московским областным центром крови совместно с медицинскими работниками местного здравоохранения и волонтерами молодежного центра «Космос». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году она станет третья и состоится в понедельник, 28 июля в ДиКЦ «Костино» по адресу ул. Дзержинского, дом № 26. Начало мероприятия запланировано на 9 часов утра и продлится до 11 часов дня. Доноров ждут комфортные условия проведения процедуры и заботливое отношение медицинского персонала.

Для участия достаточно иметь паспорт гражданина РФ, возраст старше 18 лет и вес тела свыше 50 килограммов. Перед процедурой сдачи крови обязательно проконсультируйтесь с врачом и уточните список медицинских противопоказаний.

Организаторы напоминают, что регулярная сдача крови помогает спасать жизни людей, нуждающихся в переливании компонентов крови после тяжелых операций, травм и заболеваний. Ваша помощь особенно важна сейчас, когда потребность в донорской крови значительно возрастает.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.