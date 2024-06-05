Свыше 520 тыс детей Подмосковья прошли профосмотры в школах с начала года

Жители Московской области могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения и только с начала года медицинские осмотры прошли уже более 520 тыс. детей», — сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

При подозрении на патологию ребенка направляют в поликлинику для прохождения более углубленного осмотра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.