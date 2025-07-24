Свыше 42 тыс заявлений на оформление заключения псих-медкомиссии подано на регпортале

С начала года на региональном портале госуслуг подано более 42 тысяч заявлений на оформление записи на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии потребуется для подтверждения права ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, на специальные условия обучения и воспитания в образовательных организациях, а также на специальные условия при проведении государственной итоговой аттестации.

Услуга доступна на портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Подать заявление могут родители, законные представители, работники образовательных организаций. Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму. К заявлению необходимо приложить характеристику на ребенка, выписку из истории развития, справку МСЭ, письменные работы по русскому языку и математике и т. д.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.

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