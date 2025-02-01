Свыше 3,7 тыс жителей Орехово-Зуевского округа прошли флюорографию за 2024 год

Спецтранспорт побывал в самых отдаленных населенных пунктах, во многих не по одному разу, исходя из потребностей жителей. Автомобиль выезжал в организованные коллективы на предприятия и в учебные заведения, где сотрудники и ученики могли пройти исследование, не отрываясь от работы и учебы.

«Цель выездного исследования — выявить заболевания на самой ранней стадии и как можно раньше приступить к лечению. Флюорография грудной клетки — профилактический и диагностический метод рентгенологического обследования органов грудной полости и легких, который является одним из эффективных методов для массового обследования», — прокомментировал начальник лечебно-профилактического отдела Наталья Ивлева.

Проведение флюорографии входит в программу ОМС и абсолютно бесплатно для наших жителей. В этом году работа будет продолжена. Передвижной флюорограф будет колесить по округу, выезжая в села, поселки, деревни и на предприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.